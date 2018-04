Hyundai Santa Fe gaat zombies te lijf

Door: AUTO55

Het is niet de eerste keer dat een zombiedodende Hyundai aan de wereld wordt getoond. Eerder dit jaar werden zowel een Elantra Coupé als een Veloster omgetoverd tot Zombie Survival Machine, beide ontworpen door Robert Kirkman, het brein achter de stripreeks 'The Walking Dead'.

Dit jaar was het Anson Kuo die het tekenpotlood ter hand nam. Kuo is een fan van de reeks en liet zijn creativiteit de vrije loop voor de ombouw van een Santa Fe. De auto in kwestie werd in elkaar gestoken door Galpin Auto Sports en zal op 10 oktober aanstaande op de gekende beurs Comic-Con in New York worden voorgesteld. Steve Shannon, vicepresident van de Amerikaanse marketingafdeling van Hyundai, looft Kuo's visie en noemt het ontwerp creatief ... en dodelijk.

Aan boord van treffen we onder meer een automatische kruisboog, een samuraizwaard, uitstekende messen, ramen met prikkeldraad, aluminium bepantsering en niet één maar drie machinegeweren om in het wilde weg te knallen. De creatie werd gekozen uit meer dan 82.500 inzendingen. Deelnemers mochten zich baseren op de Santa Fe, de Veloster Turbo of de Elantra sedan. Hier is meer beeld.