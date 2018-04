Autonoom parkeren met Ford

Door: AUTO55

Ford is momenteel druk in de weer met een volautomatische parkeertechnologie gebaseerd op de reeds bekende Park Assist, waarbij de bestuurder zowel in de auto als van op afstand met een druk op de knop zijn of haar auto kan laten inparkeren. De toepassing heet Fully Assisted Parking Aid.

De constructeur volgt daarmee de trend ingezet door Volvo en Audi, die reeds een dergelijk systeem wisten te ontwikkelen. Het geeft aan dat fabrikanten een van op afstand regelbaar systeem in een haastig tempo aan het doorontwikkelen zijn en dat volledig autonoom parkeren dichterbij is dan ooit.

Het systeem van Ford vindt uit zichzelf geschikte parkeerplaatsen, en dit aan snelheden tot 30km/u. Tijdens het manoeuvre moet de bestuurder weliswaar de knop ingedrukt houden. Vervolgens parkeert de auto zich met maximale marges van 20% van de lengte van de auto. Hoe het allemaal verloopt kan je zelf ontdekken op onze facebookpagina.