Nieuwe Mini propvol veiligheidssnufjes

Door: BV

Op 18 november stelt Mini z'n nieuwe Cooper voor. Dat betekent dat het voor de constructeur de hoogste tijd is om extra aandacht naar het model toe te harken. Over de motoren hebben we het eerder al gehad; ditmaal geeft het bedrijf details over de veiligheidsuitrusting. Die wordt alvast veel uitgebreider dan tot nog toe het geval was.

We hebben het niet over de airbags of de stabiliteitscontrole. Die zaken zijn niet alleen vanzelfsprekend, maar gewoon verplicht. Maar wel over een head-up-display en een camerasysteem dat behoorlijk wat kunstjes leerde. Laat ons beginnen met de camera. Die herkent bijvoorbeeld lichtbronnen, waardoor je zelf de onvoorstelbaar moeilijke taak van het dimmen van je grootlichten (als er een tegenligger aankomt die je zou verblinden) niet meer op je rekening hoeft te nemen.

Dezelfde camera herkent overigens ook voetgangers en verkeer en kan zelf de remmen bedienen bij lage snelheden om een ongeluk te vermijden of de ernst ervan te beperken. Snelheidsbeperkingen of een inhaalverbod herkent de camera ook. In combinatie met de cruise-control wordt het systeem dan weer ingeschakeld om de afstand met je voorganger te bewaren. En dan is er de achteruitrijcamera. Die herkent parkeersistuaties en gidst je je parkeerplaats in, al lijkt ons dat meer een comfort- dan en veiligheidsitem. In elk geval worden de sensoren achteraan ook gebruikt om daar een nakende aanrijding te detecteren. De gordels worden dan opgespannen om je zo veel mogelijk te beschermen.

Informatie tegen de voorruit projecteren betekent dat de bestuurder z'n blik niet van de weg moet nemen om ze te zien. En de nieuwe Mini kan onder meer snelheid, navigatie-instructies, systeemmeldingen en informatie van het infotainmentsysteem projecteren. Het doet dat evenwel niet tegen de voorruit zelf, maar tegen een klein plastic scherm dat in het dashboard wordt ingewerkt. Hoe dat er uitziet ontdek je in de fotospecial.