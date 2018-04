Mini loslippig over de nieuwe Cooper

Door: BV

De lancering van de nieuwe - inmiddels derde generatie - van de Cooper, komt met rasse schreden dichterbij. In de tweede helft van november staat het model immers te pronken op het Autosalon van Tokio en enkele dagen later ook op het Autosalon van Los Angeles. Tijd dus voor moederhuis BMW om loslippig te worden over details die niet over het hoofd gezien mogen worden.

Dat het design alweer een evolutie is van het vorige, mag niet verbazen. En omdat Mini z'n pijlen steeds meer richting Azië (lees: China) richt, kunnen we nu al zeggen dat de nieuweling niet soberder en stijlvoller, maar juist drukker zal ogen. Een voorbode hebben we daarvan ook al achter de kiezen.

Nieuwe motoren, dat is waar het nu om te doen is. En er zijn er twee die al even toegelicht worden. De basismotor wordt een 1,5l driecilindermotor die 134pk en 220Nm sterk wordt. De trekkracht zal al ter beschikking zijn vanaf 1.250t/min, wat goed nieuws is voor wie vies is van de handbediende zesbak die Mini eraan paart. De Cooper S recht krijgt op een tweeliter viercilinder die 190pk en 280Nm opwekt. Wie nog steeds hunkert naar de heerlijk klinkende compressormotor en het mechanische differentieel dat van de eerste generatie zo'n leuke auto maakte, is er bij voorbaat aan voor de moeite. Mini zal uitgebreid gebruik maken van de remschijven om vermogen en trekkracht met elektronische hand onder controle te houden. Het gaat ver, want Mini's met navigatiesysteem zullen nu zelfs ‘anticiperen' op een terugschakelactie als er een bocht aankomt.

Brandstofbesparende technologie is er natuurlijk ook, ofschoon Mini zich bij alle versies beperkt tot zes versnellingen (en dus voorlopig niet meedoet in het opbod voor overbrengingsverhoudingen). Start/stop is aanwezig en Mini beweert ook dat de nieuweling zal profiteren van de lichtgewicht technologie die we ook in de BMW i3 terugvinden. In de lente van volgend jaar kunnen we met de nieuwe Mini rijden.