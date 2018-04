Mazda 3 Hybride voor Japan

Door: BV

Wie vindt dat deze Mazda Axela als twee druppels water lijkt op de vierdeurs 3 die het bedrijf onlangs in Europa introduceerde, heeft het helemaal bij het rechte eind. Maar onderhuids zijn de gelijkenissen kleiner.

De tweeliter viercilinder benzinemotor kennen we ook bij ons, maar de elektromotor en CVT-automaat die tussen de krachtbron en de voorwielaangedreven wielen zit, zijn niet alleen nieuw, maar voorlopig ook niet bestemd voor Europa. De Japanners zullen echter wel hun hybride 3 kunnen aanvinken in de orderlijst. Na z'n première op het Autosalon van Tokio, dat vanaf 21 november doorgaat. Verbruik en uitstoot zijn uiteraard de sterkste verkoopsargumenten. Het koffervolume gaat er door de batterijen dan weer wel behoorlijk op achteruit. Mazda geeft een gemiddelde van 3,2l/100km op. Beeld is er in de fotospecial.