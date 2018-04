Mazda 3 is er als Sedan

Door: BV

Afgelopen week stelde Mazda de nieuwe generatie van de 3 voor. Als vijfdeurs. Die nieuwigheid hebben we hier reeds uitgebreid toegelicht. Over een vierdeurs sedan werd toen nog met geen woord gerept (al wisten we natuurlijk wel dat die kwam), maar kijk - hier is die al. Zonder exacte gegevens voorlopig, al valt het in de lijn der verwachting dat de afmetingen in de lengte wat aandikken. De 3 Sedan geniet minder populariteit in West Europa maar draait meer volume in Azië, Rusland en Noord-Amerika. Hoe de Kodo-designtaal zich vertaalt naar een vierdeursconcept vertelt het beeld.