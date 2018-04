Japanners verwelkomen Infiniti

Door: AUTO55

In Japan rijdt heus niet iedereen met een wagen uit eigen land. Wie het er beter voor mekaar heeft dan gemiddeld, kiest al gauw voor een slee uit de Duitse hoek. En dat steekt bij een merk als Nissan, dat met Infiniti weliswaar een premiummerk onder de hoede heeft, maar diens producten niet binnenshuis aanbiedt. Al gaat dat vanaf deze winter dus veranderen.

De spits wordt afgebeten door de Q50, wellicht met een meer vertrouwde typeaanduiding (Skyline bijvoorbeeld), die de vaste waarden van BMW, Audi en Mercedes het vuur aan de schenen zal leggen. Nieuwe verdeelhuizen uit de grond stampen staat echter niet op de planning; Japanse Infiniti's zullen in het land van de rijzende zon dus gewoon in Nissan-garage's uitgestald staan. In België is dat niet het geval.