Honda-museum opent deuren online

Na Lamborghini heeft nu ook Honda de deur van z'n museum wagenwijd opengezet voor bezoekers van het wereldwijde web. Via Google Streetview hoef je voortaan enkel de Honda Collection Hall in Tochigi, Japan in te voeren, waarna je kan binnenpiepen in de drie verdiepingen tellende opslagruimte. Naast straat- en racewagens kan je er natuurlijk ook de immense collectie motoren bekijken, maar ook scooters, grasmachines en eigenlijk gewoon alles wat met Honda te maken heeft. Het museum werd in 1998 nabij de Twin Ring Motegi neergepoot.