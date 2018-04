BMW M5 en M6 breiden optielijst uit

Door: AUTO55

Voor de respectievelijk twee en één jaar oude M5 en M6 heeft de Beierse autobouwer enkele nieuwigheden in petto. Na het Competion Package volgt nu de M Performance accessoirelijn, dat onder meer het op de Formule 1 geïnspireerde stuurwiel bevat dat ook in de 4-reeks kan worden gemonteerd. Andere voorbeelden zijn witte achterlichtbehuizing, zwarte grilles, carbon onderdelen voor binnen- en buitenkant, opvallende zelfklevers in de sportieve kleuren van het merk en een titanium uitlaatsysteem van Akrapovic dat 10kg lichter uitvalt dan gewoonlijk. En voor wie dat allemaal nog niet voldoende is - en het op financieel vlak nog ziet zitten - hebben de Duitsers ook nog specifieke 20-duimers en carbonkeramische remmen in de rekken gelegd. Aandacht is verzekerd. Of niet soms?