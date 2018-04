VW Trailer Assist is parkeerhulp voor caravans en aanhangwagens

Door: AUTO55

Onze Noorderburen zijn ongetwijfeld in hun nopjes, want Volkswagen heeft een systeem uitgedokterd waarbij de bestuurder met een draaiknop en met de blik op een achteruitrijcamera een aanhanger of caravan eenvoudig kan manoeuvreren. Men hoeft enkel de richting in te stellen, die automatisch door de auto wordt gevolgd, om vervolgens het gas- en rempedaal te bespelen. Voor mensen die regelmatig op vakantie gaan is het een welkom alternatief voor een Caravanmover, waarbij de sleurhut via een afstandsbedieding gepositioneerd kan worden. Volkswagen belooft de Trailer Assist volgend jaar al op de markt te brengen. Prijzen werden nog niet bekend gemaakt.

In gerelateerd nieuws kondigt de Duitse autobouwer een tweede assistentiesysteem aan, Area View 2.0 genaamd, dat van vier camera's gebruik maakt om obstakels en naderend verkeer te signaleren. De toepassing kan draadloos worden aangevuld met nog meer camera's op of in de aanhangwagen of caravan.