Australië krijgt 200km onbegrensde snelweg

Door: BV

Vanaf februari 2014 krijgt Australië 200km snelweg waarop geen snelheidsbeperking meer geldt. De beslissing werd genomen door Peter Styles, die transportminister is voor het Noordelijke deel van het land.

De beslissing is niet definitief, maar geldt voor een testperiode van 12 maanden. De Australische overheid zegt dat op het bewuste stuk snelweg tijdens de periode van 2001 tot 2011 geen enkel dodelijk ongeluk gebeurde waarin snelheid een factor was. De huidige beperking is er 130km/u. Natuurlijk staat de oppositie op z'n achterste poten, met de melding dat er gegokt wordt met mensenlevens. Statistieken over Duitsland - het land met het grootste aantal kilometers snelweg zonder snelheidsbeperking - lijken dat evenwel tegen te spreken. Duitsland heeft zowat het hoogste verkeersveiligheidsniveau van het Westelijke halfrond. Iets wat de omliggende landen (waaronder België) liever niet zouden zien.