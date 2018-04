Volvo slaat energie op in koetswerkpanelen

Door: BV

Dat hybride- en elektrische auto's hun rol zullen opeisen in het straatbeeld van morgen, lijkt boven verdenking te staan, ook al is dat niet steeds aan de verkoopsaantallen aan te zien. Maar de producten kampen ook nog steeds met grote problemen. De beschikbaarheid van laadstations, de efficiëntie en kostprijs van de accu's en het feit dat wanneer je voldoende energie wil opslaan voor een behoorlijke actieradius, dat er dan nauwelijks nog koffervolume overschiet. Aan dat laatste wordt alvast gewerkt.

In een project onder leiding van het Imperial College London waaraan 9 partners deelnamen (waaronder het Belgische Nanocyl), werd een nieuw type accu ontwikkeld, dat de vorm van conventionele koetswerkpanelen kan aannemen. Het product bestaat uit twee lagen koolstofvezel waartussen een polymeerhars wordt gespoten die energie kan opslaan en weer kan afgeven. Het eindresultaat, dat voor de tests de vorm aannam van de kofferklep, is zo'n 15% lichter dan een gebruikelijk koetswerkpaneel. 15% van het totale wagengewicht is eveneens de gewichtsbesparing die Volvo denkt te kunnen realiseren wanneer de opslag van alle energie in een elektrische auto aan dergelijke panelen wordt overgelaten.

Over concrete toepassingen spreekt Volvo zich nog lang niet uit, want terwijl de perstekst spreekt van een kostenbesparing, lijkt het nogal wiedes dat het vervaardigen van een koetswerpaneel in koolstofvezel en supergeleidende hars, een pak duurder is dan gewoon een vel staal persen. Wordt vervolgd. Wellicht. Wie er meer van wil zien, kan dat alvast in de fotospecial.