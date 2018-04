Door: AUTO55

Over de Macan hebben we al heel wat informatie vrijgegeven, dus wat dat betreft gaan we niet in herhaling vallen. Wat echter wel nog aan het lijstje ontbrak was degelijk beeldmateriaal waarmee je de ogen de kost kan geven. Maar dat is sinds vandaag verleden tijd. Porsche gaf namelijk zelf dertien kiekjes vrij van licht gecamoufleerde Macans om de gemoederen tot eind november te bedaren. Om die te bekijken hoef je gewoon hier te klikken.