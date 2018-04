Renault Duster Detour voorgesteld

Door: AUTO55

Zoals beloofd is hier de Renault Duster Detour, een stijlstudie voorgesteld op de Johannesburg International Motor Show en ontwikkeld door de Centraal-Europese designafdeling van het merk. Dat gebeurde in samenwerking met een studio uit Johannesburg zelf. De Duster wordt in bepaalde markten onder eigen naam uitgebracht in plaats van hem van een Dacia-logo uit te rusten, en met deze versie lijkt men vooral de avontuurlijke snaar te willen bespelen.

De Detour staat hoger op poten dan de conventionele Duster en is uitgerust met onder andere een dakspoiler, dubbele uitlaatpijpen, een diffuser, bredere wielbogen en specifieke 18-duimers met terreinbanden. De mistlampen bevinden zich onder het radiatorrooster, de kijkers kregen een moderne invulling en de achterlichten zijn vervangen door LED's. Mooi of niet? Dat kan je hier voor jezelf uitmaken.