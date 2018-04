Opel Zafira 1.6 Sidi Turbo heeft 200pk

Door: AUTO55

Laten we eerlijk zijn: haast niemand zit effectief op een benzineslurpende Zafira te wachten. En toch lepelt Opel z'n nieuwe 1,6l Sidi-turbomotor in het familiebusje. De krachtbron is 200pk en 300Nm sterk (tussen 1.700 en 4.700tr/min), laat zich koppelen aan een nieuwbakken manuele zesbak en stelt de auto in staat in 8,9 seconden naar 100 te spurten. Pieken doet hij bij 225km/u.

Opel claimt een gemiddeld verbruik van 7l/100km en 164g/km op de CO2-emissieschaal. De Zafira Turbo kan je in het straatbeeld herkennen vanwege zijn dubbele einddempers en de rode letters op de achterklep. Hij wordt aangeboden met 17- tot 19-duimers om de wielkasten te bezetten. Prijzen werden nog niet meegedeeld.