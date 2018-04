V8 Karma is er volgend jaar

Door: BV

Bob Lutz mag op z'n 81ste gerust terugkijken op een drukgevulde carrière waarbij hij bij onder meer Ford, Chrysler en General Motors posities op directieniveau bekleedde. Maar de Zwitsers-Amerikaanse Lutz is een autofreak in hard en nieren, en dus houdt hij er ook nog enkele projectjes op na. Kwestie van zich tijdens z'n pensioen niet te hard te vervelen.

Z'n bedrijfje VL Automotive loopt al langer rond met plannen om op basis van de Fisker Karma, die al 15 maanden lang niet meer is geproduceerd, een meer conventionele benzine-aangedreven variant te bouwen. En nu de hand gelegd is op 25 Karma's die omgedoopt kunnen worden tot Destino, mogen we ons verheugen op de eerste productie-exemplaren. Goedkoop worden die met hun prijskaartje van $ 200.000 niet. Exclusief wel.

Onder de kap komt geen klein viercilindertje om zo zuinig mogelijk te zijn. Neen, Bob gaat voor het klassieke recept. En daarvan is het hoofdingrediënt nu eenmaal een dikke V8. Een atmosferische 6,2l met 455pk of een exemplaar met supercharger dat 640pk rijk is, afhankelijk van wat de klant verkiest. Nodeloos te zeggen dat niet alleen de elektromotor en batterijen uit de auto gelepeld worden, maar dat ook de standaard aanwezige viercilinder eraan moet geloven. In Januari stelt VL Automotive het eindresultaat voor op het Autosalon van Detroit, maar de eerste plaatjes van de herdoopte Fisker zijn nu al binnen.