Caterham Seven 165 heeft genoeg aan 80pk

Door: BV

Dat Caterham een driecilinder benzinemotor van Suzuki in de lange neus van de Seven parkeerde, hadden we al gezien op het Autosalon van Frankfurt. En dat de creatie finaal erg minimalistisch (er is zelfs geen voorruit) was, hadden we ook al kunnen bekijken. Maar hoe zo’n Caterham met amper 80pk presteerde? Daar hadden we nog het raden naar.

En laat ons meteen een open deur intrappen. De Seven mag dan wel een pluimgewicht zijn, zelfs de heren bij Caterham kunnen met 80pk en 107Nm geen mirakels verrichten. Z’n topsnelheid blijft dan ook beperkt tot 161km/u. Maar de sprinttijd is dan weer wat flukser dan je zou verwachten. Vanuit stilstand naar de honderd kan immers in 6,9 seconden. En zoals steeds gaat het vooral om het gevoel van snelheid en sensatie.

Waarom je je tevreden zou stellen met zo’n Caterham op veredelde fietsbanden? Wel, de prijs is wel erg mild. Je haalt ‘m in huis voor niet eens € 20.000. Bekijk het gerust even in de fotospecial.