Carroll Shelby op het witte doek

Na Rush heeft de filmwereld de microbe pas echt te pakken gekregen. Waar in de net aangehaalde prent de vete tussen Niki Lauda en James Hunt wordt uitgevochten, vertelt Go Like Hell het verhaal van de inmiddels overleden Carroll Shelby. Voor de prent zal men zich baseren op het boek 'Go Like Hell: Ford, Ferrari and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans' van A.J. Baime, waarin onder meer Fords mislukte poging om Ferrari te kopen uit de doeken wordt gedaan, alsook de strijd die beide merken met elkaar uitvochten op het Circuit de la Sarthe.

Niemand minder dan Tom Cruise wordt getipt als hoofdrolspeler en de regie zal in handen liggen van Joseph Kosinski, geen onbekende voor Cruise. In de loop van volgend jaar wil productiehuis 20th Century Fox met de opnames starten.