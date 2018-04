Relatie GM - PSA nu al bekoeld

Door: BV

De hele relatie tussen GM en PSA was al niet zonder problemen uit de startblokken geschoten, maar de povere financiële situatie van beide partijen maakt het er nog moeilijker op. Het doorgaans erg goed geïnformeerde Automotive News zegt nu zelf dat het gros van de plannen op losse schroeven staat. Oorspronkelijk zou zo'n 40% van de nieuwe producten van Citroën, Peugeot en Opel gebaseerd zijn op ‘gedeelde technologie'. Maar nu lijkt het erop dat daar alleen nog SUVs van overblijven. Compacte exemplaren uit het segment van de Meriva (met onder meer de C3 Picasso bij Citroën) en de middenklasse busjes waarvan onder meer de Zafira en de Citroën C4 Picasso onderhuids erg verwant zouden zijn. De gezamenlijke ontwikkeling van zowel auto's uit het B-segment als ruime gezinswagens is nu al niet meer aan de orde. De volgende Peugeot 508, Citroën C5 en Opel Insignia zullen wellicht dus niet in wezen dezelfde auto zijn.

De reden voor alle heibel zijn de gesprekken die PSA voert met het Chinese Dongfeng, naar verluid voor de overname van 30% van de aandelen. PSA kan eigenlijk maar moeilijk het cash-infuus dat de nieuwe partner met zich mee zou brengen. GM deelt in China echter het bed met rivaal SAIC Motors en wil hoe dan ook niet dat z'n technologie er in verkeerde handen terechtkomt. Dat de Amerikanen daar erg veel voor over hebben, bleek al uit hun felle tegenkanting op Chinese inmenging in inmiddels falikant afgelopen Saab- verhaal. Wat er voorts nog overblijft van de niet langer innig te noemen toenadering tussen beide constructeurs is de zogeheten aankoopovereenkomst. De drie merken kopen samen producten aan bij leveranciers, waardoor een groter volumevoordeel speelt. Dat blijft tot nader order behouden.