Mercedes C-Klasse lekt

Een zeldzaamheid - dat zijn de grote modellanceringen die gebeuren op het tijdstip dat door de constructeur gekozen is. Ditmaal is het een Braziliaanse website die het door de marketingafdeling van Mercedes zo minutieus opgestelde draaiboek overboord keilt door de eerste beelden van de nieuwe generatie C-Klasse live te zetten. Beeld waaruit in elk geval duidelijk blijkt dat zowel de voor vierdeurs Coupé versleten CLA als de nieuwe S-Klasse ter inspiratie dienden.

Het interieur hadden we eerder al te zien gekregen, maar de nieuwe plaatjes zijn duidelijker dan de opwarmers die het merk met de Ster al serveerde.

Tegelijk sijpelen ook enkele details mee naar buiten. Nu weten we meteen dat de C groter wordt, maar toch zo'n 70kg minder op de weegschaal zal zetten. Een luchtophanging rondom zal niet standaard zijn, maar wordt wel leverbaar. Dat op zich is al een primeur voor het segment. En je mag rekenen op het gros van de veiligheiddsnufjes uit het vlaggenschip van het bedrijf, ook al zullen er heel wat van in optielijst ondergebracht worden.

Dat viercilinders de hoofdrol zullen spelen, ligt in deze tijden van downsizing voor de hand. Ere is sprake van één enkele zescilinder, terwijl de AMG er als enige twee cilinders bovenop doet. De potigste C-Klasse krijgt overigens wel het cijfer 63 op de kofferklep, maar de atmosferische 6,2 liter ligt daarom nog niet tussen de voorwielen. Daar komt wellicht een 4-liter met drukvoeding.

