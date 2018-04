Subaru Levorg Concept is nieuwe Legacy

Door: BV

Subaru neemt ten minste één nieuwe conceptcar meer naar het Autosalon van Tokio. Die heet Levorg. Een wat vreemd bekkende tongknoper die een samenvoeging is van Legacy Revolution Touring. Waar we dus mee te maken hebben is een voorloper van de nieuwe Legacy Touring. Die zal volgend jaar z'n intrede maken.

Gedetailleerde informatie houdt de constructeur graag nog even achter de hand. Anders schieten dit soort van teasers hun doel voorbij. Maar over de motor kunnen de Jappanners hun mond niet meer houden. Er komt wel een atmosferische tweeliter boxermotor in de productieversie, maar de grote nieuwigheid wordt een kleinere 1.6l DIT. Dat staat voor Direct Injection Turbo. Er komt dus eindelijk een kleinere turbocentrale met boxerlayout.

Het model krijgt ook een stereocamera achter de voorruit. Die staan vooral ten dienste van extra veiligheidsvoorzieningen. Denk aan een spoorassistent en een automatische remfunctie. De plaagplaatjes bekijk je in de fotospecial.