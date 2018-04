Overzicht: SEMA 2013 (met 244 foto's)

Door: BV

Tuning, dat is iets waar de meeste autobouwers op z'n zachtst gezegd een moeilijke relatie mee hebben. Er is (bij nieuwe wagens) het moeilijke verhaal van de fabrieksgarantie. En de invloed op het merkimago is eveneens nogal onvoorspelbaar wanneer een model populair wordt in de tuning-scene. Maar er is elk jaar één evenement dat de autobouwers het fenomeen in de armen sluiten. Dat is op de jaarlijks in Las Vegas gehouden SEMA-beurs. Vier lettertjes die al sinds 1963 staan voor Specialty Equipment Market Association, wat je vrij kan vertalen als de bedrijven die projecten en onderdelen voorzien die "meer op de smaak van de klant zijn afgestemd". Afgelopen jaar waren de drie showdagen samen goed voor 60.000 bezoekers, maar het is vooral de massale media-aandacht die de autoconstructeurs naar het evenement lokt. Dit jaar gaat het evenement door van 5 tot en met 8 november.

De automerken zelf doen meestal beroep op een externe firma voor het aanleveren van creaties, maar houden - zo lijkt het tenminste - niettemin een vinger in de pap. Er wordt steevast flink naar de hand van de consument gedongen door de Amerikaanse autobouwers én de Japanse constructeurs die al decennia lang populair zijn in het milieu. Dat de Toyota GT86, die in de VS onder merknaam Scion aan de man wordt gebracht, present is, lijkt dus voor de hand te liggen. Maar ook Toyota en Lexus zijn er aanwezig, met onder meer de Lexus IS 350, LF-A, RAV4, Tacoma (vergelijkbaar met de Hilux), Tundra en de 'ultieme editie' van de FJ Cruiser, die na dit modeljaar op pensioen wordt gestuurd. Mazda is aanwezig met de 3 en 6, telkens voorzien van een speciale binnen- en buitenaankleding.

De Koreanen zijn er ook. Kia wil er vooral de Soul in de kijker rijden. Er staan er vijf verschillende, maar ze leggen allemaal de nadruk op de beleving van muziek. Dat volgt wellicht op de sponsoring van de Youtube Music Awards, al zijn we niet zeker of Kia daar nog veel aan herinnert wil worden. De live-uitzending lokte nooit meer dan 170.000 kijkers en was op vlak van productie en uitvoering erg amateuristisch. Maar goed, we wijken af.

De Amerikanen dan... Ford pakt, in afwachting van een nieuwe Mustang, ook uit met trucks. En met een hot rod voor het goede doel en een Transit Connect door Hot Wheels geïnspireerd. Chevrolet gaat niet voorbij aan de Camaro en Corvette, maar dost ook z'n trucks uit. Onder meer in Politie-livrei.

De honderden plaatjes van de creaties hebben we gesorteerd per merk. We lijsten ze hieronder nog even op.

