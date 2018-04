Lexus RC is IS Coupé

Door: AUTO55

Niet zo extreem als de LF-CC, maar nog steeds het nakijken waard. Deze RC - zeg maar de coupéversie van de IS - is uitgerust met de typerende ‘spindle grille', hét gezicht van iedere hedendaagse Lexus, die hier ver doorloopt tot in de motorkap. Het gedeelte rond de diep verzonken koplampunits en apart gesitueerde LED-dagrijverlichting mag al evengoed bijzonder genoemd worden. En de kont zie je ook niet iedere dag. Om de boel verder op te leuken zal er keuze zijn uit 18-duims wielen met 5 spaken of 19-duimers met 10 spaken.

De Japanner is 4,67m lang en 1,84m breed, terwijl de hoogte tot 1,4m beperkt blijft. De RC bevindt zich dus in het vaarwater van BMW's 4-reeks. De wielbasis is ten opzichte van die BMW wel wat korter: 2,81 versus 2,73 meter. In het interieur wordt onder meer shimamoku-hout gebruikt en de RC is uitgerust met de nieuwe Remote Touch Interface.

De Lexus RC beleeft zijn werelddebuut tijdens de Tokyo Motor Show, eind november. Dan zal er ook meer informatie opduiken over de auto, die in elk geval wordt geleverd met een 3,5l V6 onder de kap. Maar daarover eind deze maand meer. Hier zijn wel al enkele beelden om de honger te stillen.