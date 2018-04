FCV Concept: Toyota's waterstofauto weer dichterbij

Door: BV

Toyota wil in 2015 een waterstofauto met brandstofcel (en dus elektrische aandrijving) in productie nemen. De FCV Concept, die eind deze maand wordt voorgesteld op het Autosalon van Tokio, volgt de FCV-R op die twee jaar geleden op dezelfde beurs debuteerde, maar geeft een realistischer beeld van het definitieve product. De stijltaal etaleert een duidelijk verwantschap met de Prius.

Veel exacte gegevens willen de Japanners nog niet kwijt, al wordt er wel een indicatie gegeven van het totale vermogen. Geen exotische waarden uiteraard, zoals dat evenmin bij de Prius het geval is. Toyota heeft het over minstens 136pk, al kan een boost-functie wel tijdelijk een extra duw in de rug voorzien. Toyota perst nu meer vermogen uit elke liter waterstof aan boord en zegt dat de conversie naar energie nu zo efficiënt is dat een volle tank voldoende is om een gemiddeld huishouden een week van stroom te voorzien.

In de veronderstelling dat je eerder wil rijden en niet meteen op zoek bent naar een noodgenerator, dan is de autonomie belangrijker. En daar schermt het bedrijf met een bereik van 500km. Tanken zou daarnaast overigens hooguit 3 minuten in beslag mogen nemen. Dat betekent dat gebruikers hun gedrag nauwelijks moeten aanpassen. Een flinke troef ten aanzien van elektrische auto's. Het uitzicht kan je hier beoordelen.