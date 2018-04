Toyota FV2 Concept is empatische vierwieler

Door: BV

Toyota pakt op het tweejaarlijkse Salon van Tokio over twee weken uit met een hele hoop concept cars. Enkele daarvan hebben we reeds in het verleden gezien, maar deze FV2 Concept is helemaal nieuw. Een vierwieler met wielen op de hoeken, maar omdat de voetafdruk de vorm van een ruit benadert, eerder dan die van een vierkant, staat geen van die vier wielen waar je het verwacht. Het ontwerp heeft iets van een futuristische ligfiets, of misschien van een rolstoel voor de twintigste eeuw.

De FV2 bestuur je niet door aan het stuurwiel te draaien, maar door je gewicht te verplaatsen. Het is niet helemaal duidelijk of dat al zittend kan of moet, maar het lijkt er in elk geval wel op dat het ook staand kan. Bij dergelijke zuiver conceptuele vingeroefeningen speelt het aspect veiligheid natuurlijk niet.

Dat de FV2 Concept graag met z'n gebruiker in verbinding staat, had je al uit de titel afgeleid. Het model voelt de stemming van de bestuurder aan en past z'n uiterlijk daaraan aan. Daarvoor worden een hele reeks schermen ingeschakeld die in de zijwielen en achter de koetswerkpanelen zijn ondergebracht. Andere vormen van communicatie is het detecteren van mogelijke gevaren zodat de bestuurder daarop bij voorbaat kan anticiperen, een technologie waarover de vorig jaar geïntroduceerde en al evenzo eigenaardige Fun-Vii ook al beschikte.

Alle concept cars die Toyota voorstelt in Tokio vind je in deze fotospecial.