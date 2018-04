Eerste beeld: Jaguar F-Type Coupé

Door: BV

Op 19 november stelt Jaguar de F-Type met dak voor. Een model dat vooraf gegaan werd door de C-X16 Concept, die de lat voor het eindproduct meteen erg hoog legde. Een optioneel geheel in glas uitgevoerd dak wordt in elk geval aangeboden. Dat is wat de eerste foto die de constructeur de wereld instuurde duidelijk maakt.

De motoren worden overgenomen van de dakloze telg. Dat betekent dat er sprake is van een 3-liter V6 met drukvoeding die bestaat in versies met 340 en 380pk en dat de topper een 5-liter V8, eveneens met compressor, met 495pk wordt geleverd. Volgende lente gaat de F-Type Coupé de verkoop in.