Toyota FJ Cruiser uitgewuifd

De FJ Cruiser werd in januari 2003 op het autosalon van Detroit - ook bekend als de North American International Auto Show of NAIAS - geïntroduceerd als een moderne interpretatie van de originele Land Cruiser. En als stijlstudie welteverstaan. Het uiteindelijke productiemodel, op basis van de moderne Land Cruiser, verscheen twee jaar later in Chicago, waarna de productie van start ging vanuit Hamura, Japan. Maar het verhaal komt stilaan ten einde, zo heeft het merk bevestigd. Al is men niet van plan de FJ gewoon te laten doodbloeden. Het laatste wapenfeit, zoals voorgesteld op de SEMA, heet FJ Cruiser Trail Teams Ultimate Edition en is steevast in het blauw gespoten en nog een beetje verder uitgerust. De oplage blijft beperkt tot 2.500 stuks. Hier zijn de beelden.