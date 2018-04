Uit de oude doos: Mustang-bloopers

Door: AUTO55

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag en de nakende komst van alweer een nieuwe generatie Mustang, waarvan je hier de allereerste concept car kan ontdekken, laat Ford ons kennismaken met enkele realistische en minder realistische (al dan niet deels uitgewerkte) ideeën van hoe het model er anno 1994 had kunnen uitzien. Uiteindelijk werden meerdere stijlelementen op een hoop gegooid om tot het bekende resultaat te leiden. Ford overwoog in die tijd overigens voorwielaandrijving voor de Mustang. Dat is er gelukkig nooit van gekomen. Hier zijn alle probeersels op een rijtje.