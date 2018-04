Mercedes S 65 AMG is een feit

Door: AUTO55

Vanaf maart ook te koop bij ons, maar vooral gericht op groeimarkten is deze potente S-klasse met AMG-opschrift, die bovendien enkel in de langste versie aan de man zal worden gebracht. Nog straffer dus dan de S 500 die we een tijdje geleden op je loslieten. Onder de motorkap van de S 65 AMG schuilt een dubbel geblazen V12 met 6l slagvolume die maar liefst 630pk (beschikbaar tussen 4.800 en 5.400tr/min) en 1.000Nm koppel (2.300 - 4.300tr/min) produceert, wat een sprinttijd van 4,3 seconden mogelijk maakt. De topsnelheid is traditiegetrouw elektronisch gelimiteerd op 250km/u. Hij is dus krachtiger, maar tevens minder dorstig dan zijn voorganger. Mercedes heeft berekend dat hij per 100 kilometer 2,4l minder benzine de motor inpompt, wat neerkomt op 11,9l/100km (279g/km CO2). Aan de Euro6-norm wordt alvast voldaan.

Schakelen kan enkel via de AMG Speedshift Plus-automaat. Die telt zeven verzetten en drie modi: Controlled Efficiency (C), Sport (S) en Manual (M). Ook is het onderstel geprogrammeerd voor meerdere rijniveaus. Standaard wordt uiteraard de AMG-sportophanging meegeleverd, gecombineerd met het nieuwe Magic Body Control systeem. En dan is er ook de toepassing Road Surface Scan, dat via een stereocamera oneffenheden in het wegdek opzoekt om de ophanging daarop voor te bereiden. Voor de besturing noteren we de standen Comfort en Sport en afhankelijk van de keuze is de weerstand respectievelijk licht en relatief gevoelloos of zwaar en directer.

Esthetische verschillen met de 'gewone' S-klasse zijn eerder klein. De S 65 AMG bevat net even wat meer details in chroom, vier uitlaatpijpen en enkele obligate koetswerkaanpassingen, maar verder is het business as usual. Wel staat de slee op hoogglanzende 20-duims, multispaaks AMG-wielen, en als alternatief worden drie andere velgentypes op de optielijst aangeprezen. Weliswaar in dezelfde maatvoering. Carbonkeramische remschijven kunnen ook achteraf worden aangestipt.

Nog een greep uit het basispakket: AMG-vloermatten met randen in nappaleder, sportpedalen uit geborsteld roestvrijstaal met rubberen noppen, een Burmester high-end 3D surround sound systeem, Comand Online, Rijassistentiepakket Plus, LED Intelligent Light System, Magic Vision Control, een panorama-schuifdak, het parkeerpakket, elektrisch verstelbare achterstoelen, het zitcomfortpakket inclusief massagefunctie alsook Splitview. We schrijven ook nappaleer voor het dak, een met leder afgewerkt dashboard, deurpanelen waarin het ruitpatroon van de stoelen terugkomt, in leder uitgevoerde handgrepen in het dak, extra houtafwerking en roestvrijstalen AMG-dorpellijsten met witte verlichting. Exclusieve, elektrisch te verstellen sportstoelen zijn tegen een meerprijs verkrijgbaar en vanzelfsprekend zijn alle technologische functies die op de S-klasse werden geïntroduceerd ook verkrijgbaar op de S 65 AMG. De volledige fotoreeks kan je bekijken door hier te klikken.