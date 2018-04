Door: AUTO55

Nadat we begin dit jaar in New York ons oog konden richten op de uiterst gemene WRX Concept is hier het eerste beeld van de productieversie van de nieuwe WRX, de spirituele opvolger van de roemrijke Impreza-met-turbo die zich volgende maand op de Los Angeles Motor Show in levende lijve zal laten zien. Technische gegevens zijn er nog niet, maar we houden je uiteraard op de hoogte.