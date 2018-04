Nieuwe Hyundai-benzinemotor heeft alles van een diesel

Door: BV

Het Zuid-Koreaanse Hyundai werkt aan een voor het merk nieuwe benzinetechnologie. Die heet GDCI, wat staat voor ‘Gasoline Direct Injection Compression', en daarmee kennen we meteen enkele van de geheimen van het blok. Daarin zit technologie die we eerder al bij andere autoconstructeurs hebben gezien, zoals een compressor om de cilinders onder druk te vullen bij lage toerentallen en een turbo die het overneemt bij grote omwentelingssnelheden. VW had het (maar is er snel mee gestopt toen wat moeilijk te remediëren technische problemen opdoken) en momenteel vind je de toepassing ook bij Volvo.

De eenheid in ontwikkeling beschikt eveneens over een geheel variabele in- en uitlaatklepregeling naast het meest opmerkelijke aspect - de hoge compressieratio. Hyundai heeft die naar eigen zeggen opgedreven tot 14,8:1. Het heeft daarvoor duidelijk gekeken naar de Mazda SkyActiv-technologie. De relatief kleine Japanse autobouwer heeft immers als enige fabrikant ter wereld een benzine- en dieselcentrale in productie die werken volgens dezelfde verdichtingsverhouding.

De karakteristieken lijken ook erg op die van een diesel. Dan hebben we het onder meer over een rode zone die al bij 4.500t/min aanvangt en zelfs over de klank. Maar er wordt nog stevig aan gesleuteld. Het eindresultaat hoort een 1.8 benzinemotor te zijn die net zo efficiënt is als een tweeliter benzine. Een duidelijke lanceerdatum geeft het merk niet mee.