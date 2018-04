Subaru Cross Sport Design heeft BRZ-genen

Door: AUTO55

Samen met (onder andere) de Legacy en Crossover 7 Concept stelt Subaru deze Cross Sport Design Concept voor. Een hele mondvol voor een compacte SUV op basis van de BRZ. De stijlstudie meet 4,3m in de lenge en weegt droog aan de haak 1.250kg. Vierwielaandrijving is gegarandeerd, net als de aanwezigheid van een boxermotor uiteraard. De kans dat de Cross Sport in huidige vorm in productie gaat is klein, maar het lijnenspel schept wel grote verwachtingen voor toekomstige modellen van het merk.