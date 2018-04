Subaru Levorg van doeken ontdaan

Door: AUTO55

Subaru laat zich de laatste tijd danig opmerken in onze nieuwsrubriek. Gisteren nog lieten we de op de BRZ gebaseerde Cross Sport Design op je los, vandaag maakt de Levorg Concept z'n opwachting. De productie-afgeleide ervan zal vanaf de lente te koop worden aangeboden in Japan, wellicht in een haast ongewijzigde vorm.

Er is keuze tussen twee geblazen viercilinders, waarvan de ene 1,6l inhoud telt en 170pk en 250Nm koppel produceert, en de andere met 2l inhoud is opgezadeld en 300pk en 400Nm op de wielen dumpt. Beide centrales laten zich koppelen aan een continu variabele transmissie (CVT) en uiteraard is de auto vierwielaangedreven.

De Levorg is uitgerust met de Subaru's nieuwe evolutie van het EyeSight-systeem - een rijstrookassistent - dat ook ingrijpt op de besturing als dat nodig wordt geacht. Verder kunnen we meedelen dat hij van bumper tot bumper 4,69m overspant, dat de vierwieler - buitenspiegels niet meegerekend - 1,78m breed is en tevens 1,48m hoog. Bij de wielbasis van de Impreza wordt hier overigens 3cm bijgeteld, waardoor het totaal aftikt op 2,65m en hij in het Subaru-gamma pal tussen de Impreza en de Legacy past. Meer foto's van de Levorg kan je hier bekijken.