Alpina B4 Biturbo: 410pk, 600Nm

Door: AUTO55

Wie een alternatief zoekt voor de M4 is bij Alpina aan het juiste adres. De BMW-tuner bij uitstek lichtte namelijk het doek van de B4 Biturbo, een sportbolide op basis van de 435i. Diens zescilinderblok met 3 liter slagvolume werd opgevoerd van 306 tot maar liefst 410pk, en koppelgewijs wordt er in de B4 Biturbo maximaal 600Nm naar de achteras gestuurd. Alpina koppelt de centrale aan een ZF-automaat met 8 overbrengingen.

Pover zijn de opgegeven prestatiecijfers in geen geval. Naar honderd sprinten doet de B4 BT in amper 4,2 tellen en z'n topsnelheid bedraagt een smakelijke 305km/u. Voorts claimen de Duitsers dat er per 100km gemiddeld 7,6 liter benzine uit de tank ontsnapt.

De koets is zowel voor- als achteraan met een subtiele spoilerlip uitgerust en hij krijgt tevens een 7,5 kilogram lichtere RVS-sportuitlaat gemonteerd. Deze werd ontwikkeld in samenwerking met Akrapovic. Markanter echter zijn de typerende 20-duims Alpina Classic-velgen gewikkeld in Michelin Pilot SuperSport-banden.

Aan de binnenzijde zijn de aanpassingen erg gering. Enkel speciale zetels met Lavina-leder, een set andere vloermatten en de bekende Alpina-badges springen in het oog. Hoe de B4 Biturbo voor de dag komt ontdek je in de fotospecial.