Suzuki live op het Salon van Tokio

Suzuki is uiteraard ook aanwezig op de Tokyo Motor Show. Ze parkeerden er enkele opvallende verschijningen zoals de Crosshiker, de X-Lander en de Hustler onder de lampen.

Eerstgenoemde is een waar pluimgewicht en heeft slechts een kleine driecilinder nodig om kilometers te malen. De X-Lander, eveneens van de compacte soort, doet het zonder dak maar wel met een 1.3l benzinemotor én een elektromotor onder de huid. En nummer drie, met de naam Hustler op z' geboortekaartje, is dan weer van een hele andere orde. Hij laat zich het beste omschrijven als een doos op wielen en wordt net als de X-Lander op alle hoeken bediend.

En dan is er nog de iV-4, een auto die ook niet moet weten van voorwielaandrijving. De '4' in de typeaanduiding staat er immers niet voor niets. Met deze SUV richt Suzuki zich op klanten met een grote personaliseringsdrang die er vanaf 2015 voor in de buidel willen tasten. Ter plaatse genomen sfeerbeelden kan je hier bekijken.