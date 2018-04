Volkswagen live op het Salon van Tokio

Door: AUTO55

Niet Japans, maar vanzelfsprekend wel present op het autosalon van Tokio zijn de afgevaardigden van Volkswagen. Je kan er onder meer kennismaken met de Twin Up, de hybrideversie van de guitige Up die in gecombineerde modus evenveel vermogen ontwikkelt als de huidige topversie met benzine in de leidingen. Het betreft trouwens een dieselhybride, met hetzelfde systeem als de XL1 aan boord.

En die XL1 staat natuurlijk ook te schitteren op de VW-stand, in een oranje outfit dan nog. Volkswagens ultieme ecobolide zet amper 795kg op de weegschaal en stelt zich met slechts 0,9l/100km tevreden. In theorie althans.

Verder kreeg onze redacteur ter plaatse ook de Polo R WRC voor de lens te pakken - een waar scheurijzertje met 220 paarden in stal, die voor de gelegenheid in een gesponsorde livrei op het podium staat. Onze vingers branden al om er zelf eens mee te spelen.

