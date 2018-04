Toyota live op het Salon van Tokio

Door: AUTO55

Het volgens Interbrand meest waardevolle automerk ter wereld - Toyota dus - trakteert ons op de Tokyo Motor Show op een wel erg aparte toekomstvisie. De FV2 Concept slaagt daarin alles. Het betreft een vierwieler met wielen op de hoeken, al staan die helemaal niet waar het zou verwachten.

Verder heeft het merk met de FCV Concept een auto op waterstof uit de hoed getoverd, waarvan we de eerste productie-exemplaren in 2015 mogen verwachten. Z'n tekentaal is duidelijk verwant aan die van de Prius en het rijbereik zou zowaar 500km bedragen. Hem voltanken zou ook maximaal 3 minuten in beslag nemen.

En dan zijn er nog de verschillende Aqua-modellen, waaronder de Aqua Air. Dat is een cabrio die de schattige kaart uitspeelt en zich door een 1.5l in combinatie met een elektromotor laat voortstuwen.

De Toyota-stand vaarwel zeggen doen we na de FT-86 Open Concept - in het rood deze keer - nog een laatste blik te gunnen. De cabrioversie van de GT86 zeg maar, waarvan de komst helemaal nog niet bevestigd is. Dromen mag natuurlijk wel.

Ontdek de ter plaatse genomen foto's via deze link.