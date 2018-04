Maar 15: Citroën DS3 World Paris Edition

Door: BV

De Franse hoofdstad heeft nu ook z'n eigen DS Store. Dat is een trendy uitdrukking voor een winkel. Eentje waarin je de C-lijn (waarover je hier meer leest) van het Franse merk niet terugvindt. Om dat te vieren is er een speciale uitgave van de in 2009 geïntroduceerde DS3.

Matte lak, een donkerbruin dak en -spiegels en speciale 17-duimers moeten het model van de massa onderscheiden. Binnenin is het vooral bruin leder met beige stiksel dat de dienst uit maakt. Er komen amper 15 stuks van en een genummerd typeplaatje is daarvan het bewijs. Wie er één wil moet naar Parijs trekken. Even een blik werpen kan natuurlijk in de fotospecial.