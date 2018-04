6 nieuwe BMWs voor parlement, Volvo klaagt

Door: BV

Misschien is het omdat de file een pak draaglijker is vanop de achterbank van een chauffeursgereden limousine dat de Belgische overheid er maar niet in slaagt om het verkeer vlot te trekken (je kan natuurlijk ook altijd nog met de trein gaan boemelen aan het tempo van 1935). Maar zelfs die limousines zijn af en toe aan vervanging toe.

Het Belgische parlement gooit 6 Audi A8 buiten. Ze worden vervangen door de BMW 5-Reeks. En dat is niet naar de zin van Volvo, dat de excellenties liever van A naar B gevoerd zag worden in een S80. De redenering? Wel, in tegenstelling tot de Duitse topmerken, heeft Volvo wél een grote en strategische fabriek in ons land. Natuurlijk maken die zes auto's geen wezenlijk verschil uit, maar wat meer trots en morele steun was op z'n plaats geweest, aldus de autobouwer. Bovendien beweert Volvo het parlement een beter aanbod te kunnen doen, en was de Belgische overheid nu niet verplicht om zo min mogelijk centen van de belastingbetaler te verkwanselen?