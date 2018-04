Saleen S5S Raptor wordt weer opgerakeld

Door: BV

De laatste keer dat we wat van de Saleen S5S Raptor hebben gezien was bij z'n voorstelling als concept car op het Autosalon van New York in 2008. De Amerikaanse onderneming die vooral bekendheid verwierf met projecten en onderdelen voor tuning maakte toen al gewag van een 5-liter achtcilinder met compressor die tenminste 650pk zou ontwikkelen. Goed voor een 0-60Mph-tijd van 3,2 tellen en een topsnelheid van meer dan 325km/u.

De crisis zorgde er evenwel voor dat de S5S Raptor er nooit kwam. Maar het model is niet helemaal dood. Nu de Amerikaanse economie zichzelf weer begint op te winden, zijn de plannen uit de koelkast gehaald. De S5S Raptor zal volgens topman Steve Saleen luisteren naar de type-aanduiding S8, en omdat 5 jaar zelfs in supersportwagenland een hele tijd is, worden de plannen grondig bijgeschaafd. Vermogen en prestaties gaan een heuse bank vooruit. Laat maar komen...