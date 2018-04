BMW-kracht voor dieselende Toyota Verso

Door: AUTO55

Een nieuwe lichting van de Toyota Verso 1.6 D-4D rolt vanaf volgende maand van de band in Turkije. Alle exemplaren krijgen voortaan een BMW-vierpitter onder de motorkap, dewelke goed is voor 112pk en 270Nm koppel (beschikbaar tussen 1.750 en 2.250Nm) en 119g/km op de CO2-schaal. Een start/stop-systeem en eentje voor bandenspanningscontrole zijn standaard.

De krachtbron dient in de huidige Mini Cooper D. Dat terwijl het kersverse model een 1.5l diesel toebedeeld krijgt. BMW reikt Toyota derhalve niet de laatste stand der techniek aan.

De Verso zal voortaan met de tweede generatie van het Touch 2-mediasysteem beschikbaar worden gesteld, en op de Aspiration- en Business-uitvoeringen is een andere bekleding leverbaar. Opteer je voor de Dynamic Business, dan krijg je halflederen stoelbekleding en een met leder beklede middenarmsteun en deurpanelen. Tot slot is de metallic-tint Avantgarde Bronze, die we kennen van de Auris Touring Sports, op de Verso modeljaar 2014 voorhanden.