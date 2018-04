Captur vliegend van start in Korea

Door: BV

Renault heeft met de Koleos en de Latitude twee modellen in z'n Europese catalogus staan die eigenlijk afkomstig zijn van z'n Koreaanse dochteronderneming Samsung. En het dient gezegd dat beide creaties hier slechts op een lauwe ontvangst kunnen rekenen. Andersom is dat echter niet het geval. Samsung introduceerde twee weken geleden de QM3 op z'n thuismarkt. Dat is niets meer dan een Renault Captur met andere logo's. En de kleine SUV kent er een vliegende start. Je kan er alleen een 1.5l diesel met 90pk bestellen, maar dat weerhield de Koreanen er niet van al meer dan 5.000 orders te noteren. Renault Samsung Motors had amper zeven minuten (!) na het openen van de orderboeken al 1.000 bestellingen genoteerd.