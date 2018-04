Renault zet scalpel in Latitude

Door: BV

Renault breekt geen potten in het D-segment. Dat deed het niet met de 25, niet met de Safrane, evenmin met de Vel Satis en een Latitude is zo mogelijk nog een zeldzamer verschijning in Europa. Maar ditmaal hebben de Fransen er op z'n minst geen bergen geld in gepompt. De sedan wordt immers uit Korea ingevoerd, waar hij als Samsung SM5 in de boeken staat.

Dat merk, dat nestelt onder de vleugels van de Renault-Nissan-alliantie, nam z'n grote sedan eerder al onder handen. En nu volgt ook Renault. De grotere koplampen met LED-dagrijlichten zijn op deze eerste, gelekte, beelden de grootste aanpassing. Of er motorisch ook wat verandert, weten we binnenkort.