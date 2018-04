Ford stelt Ka Concept voor

Door: AUTO55

In Brazilië stelde de Amerikaanse autobouwer deze Ka Concept voor, een stijlstudie die wellicht amper zal afwijken van het uiteindelijke productiemodel. Fords allerkleinste spruit is in de eerste plaats voor markten als die van Brazilië bestemd, maar het zou ons weinig verwonderen als hij een oversteek naar Europa riskeert.

De Ka van de nieuwe generatie leunt opnieuw dicht aan bij de Fiesta wat het ontwerp betreft en liet zich voor de vormgeving van de achterlichtblokken schijnbaar inspireren door de vorige 1-reeks van BMW. De koplampen lijken dan weer afgeleid van die van de eerder voorgestelde Escort Concept. Officiële gegevens zijn er nog niet, maar volgens mediabronnen ter plaatse is er bij aanvang keuze tussen een 80pk sterke éénliter driepitter en een 1.5l die 112pk opwekt met ethanol in de aderen, of 107pk wanneer er gewoon benzine wordt getankt. Hier zijn de eerste beelden.