Hyundai: nieuw sportlabel en WRC-deelname

Door: BV

De Koreanen waren van 2000 tot 2003 al eens actief in de hoogste tak van de rallysport. Toen met de Hyundai Accent, die er niet in sloeg de campagne succesvol te maken. Nu waagt het merk een nieuwe poging met deze i20. Waarom? Om zichzelf in de kijker te werken en een jonger koperspubliek aan te trekken natuurlijk. En om een nieuw sportlabel ‘N', aan de man te kunnen brengen in de vorm van koetswerkkits, accessoires en misschien - ooit - pittiger versies. De N is een verwijzing naar het technologische centrum dat het merk heeft in het Zuid-Koreaanse Namyang, maar je kan er donder op zeggen dat er net zo hard zal verwezen worden naar de Nürburgring. Daar hebben Hyundai en Kia ook net een basis neergepoot.

De i20 WRC gaat de strijd aan met een 1.6l direct ingespoten turbomotor die zo maar eventjes 320pk uitbraakt. Vierwielaandrijving en een handbediende zesbak zorgen ervoor dat de hondersprint hooguit 4 seconden in beslag neemt.

Hyundai zet vier auto's in. Aan het stuur vinden we de Belg Thierry Neuville, de Fin Jubo Hänninnen, Spanjaard Dani Sorde en de Brit Chris Atkinson. De concurrentie rijdt met onder meer de VW Polo WRC (die afgelopen jaar wereldkampioen werd), Ford Fiesta WRC, en Citroën DS3 WRC. Bekijk de i20 WRC hier.