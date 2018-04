BMW i8 Spyder eind 2015 te koop

Door: BV

Rijen wachtenden - dat heeft BMW voor de i8. Dat de Spyder (die we reeds als concept te zien kregen) dan ook het groene licht gekregen heeft, mag niet verbazen. De Duitsers denken er nog twee jaar werk aan te hebben. Eind 2015 moet hij te bestellen zijn, maar als je er één wil is het misschien niet zo'n slecht idee dat nu al even aan het merk te laten weten.

Veel verschil tussen studiemodel en productieversie verwachten we niet. Dat maakt de i8 wel duidelijk. Onderscheid tussen de Coupé en de Spyder is er dan weer wel. De aandrijflijn met de 231pk krachtige 1,5l driecilinder turbomotor en de 131pk sterke elektrische centrale blijft gewoon behouden, maar de dakconstructie en bijhorende aanpassingen kosten wel zitruimte. De i8 Coupé is een 2+2 wat zo ongeveer betekent dat je er met het nodige trek- en duwwerk 3 personen in krijgt. De Spyder wordt een zuivere tweezitter.