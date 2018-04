BMW i8 Spyder hoeft geen dak

Door: BV

Iets minder dan een jaar geleden presenteerde BMW de eerste concept cars voor het nieuwe i-submerk. Dat wordt de vlag waaronder het bedrijf al dan niet permanent elektrisch aangedreven modellen op de markt zal brengen. En hoewel er meer in de pijplijn zit, hebben we al kennis kunnen maken met de i3, die al volgend jaar in productie gaat, en de i8. De eerste moet een ruim publiek aan spreken, de tweede wordt met zowel een elektro- als een verbrandingsmotor de vaandeldrager van de i-reeks. Met exotische prestaties en een dito uiterlijk. Maar daarop is het nog even wachten. Om de eetlust aan te scherpen heeft BMW ook nog eens een dakloze versie van het model in het leven geroepen. Die wordt gepresenteerd op het Autosalon van Bejing.

De reacties op de i8 waren blijkbaar dermate positief dat BMW genoeg potentieel in het model ziet om ook een Spyder te ontwerpen. Om de i8 Spyder te maken heeft BMW zowel de wielbasis als de totale lengte met ongeveer 15 cm ingekort. Omhoogslaande portieren vinden we meestal op de coupé-variant van een auto (zie Mercedes SLS AMG) , maar hier is het juist de dakloze editie die deze eye-catchers gemonteerd krijgt. Het zijn natuurlijk geen vleugeldeuren (wegen niet monteerbaar) maar schaardeuren die aan de voorzijde scharnieren, zoals bij de potigste Lamborghini. Achter de bestuurder is een glazen paneel gemonteerd waardoor het elektrische systeem goed zichtbaar is van buitenaf .

In het interieur moeten verschillende kleurstellingen en ´lagen´ ervoor zorgen dat individuele elementen duidelijk zichtbaar zijn. Ook de andere overlappende oppervlakken zijn zo ontworpen dat de aandacht van de bestuurder naar de belangrijkste meters en klokken wordt getrokken. Om de bestuurder droog te houden wordt er nog gewerkt aan een opvouwbaar dak. Het lijkt er evenwel niet op dat dat een erg praktische oplossing wordt.

De aandrijflijn van de Spyder is gelijk aan die van de coupé. Dit betekent dat een elektromotor 131pk naar de voorwielen stuurt en een driecilinder turbomotor 223pk op de achterwielen overbrengt. De som bedraagt uiteraard 354pk. Dat brengt de i8 Spyder in 5,0 seconden naar de 100km/u. De gesloten variant doet dit vier tiende sneller. Ondanks het hoge vermogen, maar dankzij de hybridetechnologie bedraagt het opgegeven verbruik slechts 3,0l/100 km. Uniek voor een auto in dit segment, maar wel 0,3l/100km meer dan de coupé.

Geheel elektrisch rijden is mogelijk over een afstand van 30 kilometer. De accu compleet opladen vergt 1 uur en 45 minuten. En natuurlijk bevat de i8 Spyder software die je desgewenst naar een laadstation in je omgeving leidt. Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat de Spyder helemaal zonder brandstof (van eender welke aard) komt te staan, dan bevinden zich in de bagageruimte twee elektrische kickboards, een soort kruising tussen een skateboard en een step. Dan kan je alsnog je weg vervolgen.