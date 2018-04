Het hippiebusje is niet meer

Door: AUTO55

Z'n pensioen hadden we in de zomermaanden reeds aangekondigd, en gisteren is ook effectief het allerlaatste exemplaar van de VW T2 Transporter van de band gerold in São Bernardo do Campo in Brazilië. Na maar liefst 46 jaar (!) trouwe dienst. In het Zuid-Amerikaanse land wordt er naar het hippiebusje overigens als ‘Kombi' verwezen en het model wordt nog steeds ingezet als brandweer- en ziekenwagen, en uiteraard als vervoersmiddel voor alledag.

De T2 werd in 1967, pal tijdens het flower power-tijdperk, aan de wereld voorgesteld. In die tijd kreeg het karakteristieke busje een 30pk sterke 1.2-liter viercilinder boxermotor ingelepeld. Later volgde een 1.5l met de beschikking over 52 paarden, en in '81 werd er achterin voor het eerst een dieselblok gemonteerd. Pas in 2005 ging het motorengamma opnieuw in de vernieuwing en werd er plaats geruimd voor een moderne, watergekoelde viercilinder en zelfs voor een ethanol lustende centrale. Dit jaar werd de wetgeving in Brazilië echter gewijzigd en moeten auto's voortaan met airbags en ABS worden uitgerust. Voor de Transporter T2 bleek dit een te kostbare investering, waardoor we nu finaal afscheid hebben moeten nemen van een wel zeer iconische automobiel.

Hem een laatste groet brengen kan uiteraard in de bijhorende fotospecial.