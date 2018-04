BMW 4 GranCoupé onthuld in patentbeelden

Door: BV

Laat ons dit artikel over BMW maar even beginnen met het uitkleden van de Audi A5. Die auto dankt z'n bestaansrecht immers aan de beslissing om de tweedeursversie van de A4 wat hoger te positioneren en een andere benaming te geven. Een slimme zet omdat het eigenlijk nauwelijks meer kost om de auto te bouwen, terwijl je toch meer centen uit de zakken van de klant kan slaan. Een cabrio en een vijfdeursversie (A5 Sportback, uit 2009) zijn er dan later aan toegevoegd. Met groot succes overigens.

De marketingjongens van BMW hebben het allemaal eens bekeken en denken die stunt ook te kunnen doen. Daarom kleeft er nu een 4 op de kofferklep van de Coupé en Cabrio van de 3-Reeks. Het was een beetje bizar dat de grotere BMW 3 GT het dan weer met het lagere cijfer moet stellen, maar kom.

De BMW 4-modelreeks maakt zich nu op zijn beurt op voor een 4 GranCoupé. Deze gelekte patentbeelden uit China maken alvast duidelijk dat die een tikkeltje dynamischer gelijnd is dan een conventionele 3-Reeks. En het is evenmin uit te sluiten dat BMW ervoor beroep heeft gedaan op het verlengde onderstel van die modelreeks, waardoor de voor- en achteras een grotere spreidstand maken. De motoren worden zonder twijfel gewoon uit de 3- en 4-Reeks overgenomen, met inbegrip van de M-versies.

De patentbeelden zijn gelekt in China, waar je als constructeur net iets beter je best moet doen om ervoor te zorgen dat een ander niet met je idee gaat lopen. Maar de 4 GranCoupé debuteert wellicht gewoon in Europa. We mikken op het Autosalon van Genève, begin maart.

