BMW M3 / M4: de details, de prestaties

Door: BV

Terwijl het uiterlijk van de BMW M3 en z'n tot M4 omgedoopte tweedeursvariant met ruimte voor vier in plaats van voor vijf, sinds gisteren geen geheim meer is, zaten we nog steeds op de details en prestaties te wachten. Maar die tijd is nu ook voorbij, hier zijn alle details.

Krachtiger, zuiniger

Dat de Duitsers, onder druk van de heksenjacht op CO2-uitstoot, af zouden stappen van de 420pk sterke 4.0l V8 was al duidelijk. De vervanger is, net als voorheen het geval was, een zes-in-lijn. Die heeft zo maar eventjes een kwart minder slagvolume en blijft steken op 3 liter. Maar twee turbo's kloppen het vermogen toch nog voorbij dat van de achtcilinder die hij vervangt. In het totaal levert de eenheid 431pk (tussen 5.500 en 7.300t/min) en wordt er tussen 1.850 en 5.500 krukasrotaties ook nog eens 550Nm trekkracht opgewekt. En de CO2? Die is recht evenredig aan de slagvolume en gaat dus 25% omlaag. Hetzelfde geldt voor het (norm-)verbruik dat aftikt tussen 8,3l en 8,8l/100km. Een start/stop-systeem en recuperatie van remenergie, ja zelfs een schakelindicator die je aanport om zo zuinig mogelijk te rijden, zijn steeds van de partij.

Minder dan 1,5 ton

Een kleinere motor levert tegelijk wat gewichtsvoordeel op, al is het misschien niet zo veel als je zou denken. Er wordt slechts 10kg op uitgespaard. Een turbo weegt ook niet niets. Maar structuur en koetswerk zijn eveneens 70kg lichter dan voorheen waardoor de tweedeurs M4 met amper 3kg marge onder de 1,5 ton duikt. Het dak is bij beide versies uitgevoerd in carbon.

Hoe snel is snel?

Alle vermogen gaat naar de achterwielen via een handbediende zesbak. Die hangt wel aan een rekeneenheid die de motor zelf van een dot tussengas voorziet om de schakelovergangen uit te vlakken. Een optionele zeventraps automaat met dubbele koppeling staat ook in de lijst. Dat is overigens de snelste van beide versies. Zowel de M3 als de M4 reppen zich vanuit stilstand naar de 100 in 4,1 seconden. Schakel je zelf, dan geef je in het beste geval 2 tienden toe. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld bij 250km/u, maar als je wat dieper in de buidel tast voor een "M Drivers Package" dan wil de auto wel door tot 280km/u. De complete technische fiche hebben we op de Auto55-facebookpagina gepost.

Onderstel

Het onderstel is uiteraard afkomstig van de 3-Reeks. En dat betekent meteen ook dat je er de (gevoelloze) elektrische stuurbekrachtiging bij moet nemen. Niet waar we op zitten te wachten bij een ultieme rijderswagen. De Duitsers geven je drie onderstelinstellingen om je aandacht ervan af te leiden: Comfort, Sport en Sport Plus. De gas- en rempedaalrespons, stuurweerstand en stabiliteitscontrolesystemen zijn telkens wat anders geprogrammeerd. En de stabiliteitscontrole heeft nu ook een functie die ingrijpt op de koppeling in geval van onderstuur.

Onder de brede wielbogen zitten standaard al 18-duimers, die naar buiten worden geduwd door een spoor dat vooraan 3,4cm en achteraan 1,8cm breder is dan bij de dociele versies. En als je de kap opent kan je uitpakken met de veerpootversteviging in koolstofvezel.

Première

Beide broertjes beleven hun publieksdebuut in januari op het Autosalon van Detroit. De Europese première is pas voor in maart, op het Autosalon van Genève. De verkoop start in de lente.